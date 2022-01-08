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Жители Алма-Аты рассказали о последствиях погромов в городе

Жительница Алма-Аты о ситуации после погромов: скорая помощь не приезжает вовремя
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В результате беспорядков в Алма-Ате серьезно пострадали объекты инфраструктуры, а также нарушилась работа оперативных служб. Об этом «Известиям» рассказала местная жительница.

По ее словам, граждане испытывают трудности с вызовом скорой помощи.

«Говорят, что скорые вовремя не приходят, вызовов нет (не могут дозвониться. — Ред.), поздно приходят», — отметила женщина.

Она уточнила, что в настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят в городе рейды по выявлению нарушителей правопорядка. В целом обстановка в Алма-Ате спокойная.

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«Пока тишина. Стоят машины. Сейчас ничего нет. Рейды только что прошли, только машины проверяют. Днем можно гулять, с детьми гуляют люди, а так вечером тишина», — указала собеседница.

Она рассказала, что стала свидетелем погромов в городе. Так, прямо возле ее работы горели автомобили, в том числе машины полицейских.

Другой местный житель отметил, что в частном секторе, где он проживает, все последние дни обстановка оставалась спокойной. По его словам, в магазинах города обеспечено достаточное количество продовольствия.

Ранее в этот день житель Казахстана рассказал «Известиям», что в магазинах наблюдается нехватка хлеба и туалетной бумаги, за товарами приходится отстаивать длинные очереди. Он подчеркнул, что купить товары можно только за наличные деньги, снять которые непросто: в терминалах заканчиваются купюры. Также в республике регулярно отключают мобильную связь и интернет, добавил местный житель.

О нехватке хлеба также рассказали жители Нур-Султана. При этом поликлиники и госучреждения в столице работают в штатном режиме.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии.

Радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города. Преступники разгромили офисы пяти телеканалов, попытались напасть на СИЗО в городе Талдыкорган и совершили попытку проникновения на территорию воинской части в Актюбинской области.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отмечал, что захватившие правительственные учреждения являются группами террористов. Он добавил, что устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом.

Также стало известно о 18 погибших в ходе протестов в республике силовиках, двое из них были обезглавлены. Нацгвардия Казахстана сообщала о двух убитых военнослужащих. Кроме того, есть сведения о нападениях на медиков.

Помимо этого в пресс-службе уполномоченного по правам ребенка в Казахстане сообщили, что в Алма-Ате в ходе беспорядков от огнестрельного ранения погиб ребенок, еще один подросток пострадал.

В комендатуре Алма-Аты заявили, что жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований. В администрации президента страны отметили, что среди орудующих в Алма-Ате боевиков были снайперы со специальными винтовками.

5 января президент Казахстана отправил правительство в отставку, возглавил Совет безопасности и на его заседании сообщил, что обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ, в состав входят Армения, Белоруссия, Россия, Казахстан, Таджикистан и Киргизия) за помощью в преодолении террористической угрозы.

Позже в секретариате ОДКБ сообщили, что самолетами военно-транспортной авиации ВКС РФ осуществляется переброска в Казахстан российской части миротворческого контингента. В республику прибыли самолеты Ил-76 и Ан-124 с российскими миротворцами и техникой. Военные приступили к выполнению поставленных задач. Кроме того, сообщалось, что в Казахстан прибыли белорусские миротворцы. Также в республику уже доставлены миротворцы из Киргизии и Армении.

Миротворцы ОДКБ помогают правоохранителям Казахстана обеспечивать безопасность объектов жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры, аэропортов.

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