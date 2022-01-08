Девять человек скончались из-за отравления метиловым спиртом в Тюмени

Девять человек скончались в результате отравления метиловым спиртом в Тюмени. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает 8 января пресс-служба СУ СК по региону.

«Следственными органами Следственного комитета России по Тюменской области возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц). Наказание за совершение этого преступления предусмотрено вплоть до 10 лет лишения свободы», — говорится в публикации.

По данным ведомства, в период с 3 января 2022 года несколько человек продали гражданам нелицензионную спиртосодержащую жидкость (метиловый спирт) с водочной этикеткой «Родники Сибири». В результате употребления данной жидкости погибли девять человек.

Следователи уже задержали четырех подозреваемых, с ними проводятся следственные действия.

В ходе расследования проведены осмотры места происшествия, обыски по месту жительства подозреваемых и потерпевших. Также допрашиваются свидетели, назначены необходимые экспертизы.

2 января стало известно, что суррогатный алкоголь стал причиной смерти двух человек и госпитализации одного с отравлением в подмосковном Реутове. Мужчина купил три канистры со спиртом и передал их знакомой семье из того же города. В результате погибли двое супругов. Передавший канистры тоже отравился, его госпитализировали.