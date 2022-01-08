Прямой эфир
Мир
Ученые из ЮАР спрогнозировали окончание пандемии из-за «Омикрона»
Мир
Токаев подписал указ об объявлении общенационального траура
Мир
Посольство сообщило о вывозе россиян из Алма-Аты 9 января
Мир
В МИД РФ заявили о постепенном улучшении обстановки в Казахстане
Мир
В Казахстане до 1 июля не будут повышать тарифы на коммунальные услуги
Мир
Приостановка работы аэропорта Алма-Аты продлена до 10 января
Мир
В Румынии ввели штраф за ношение тканевой маски
Мир
Украина утилизирует почти 600 тыс. доз вакцины AstraZeneca
Мир
Иран ввел санкции против 51 гражданина США
Мир
На Кипре обнаружили гибрид штаммов коронавируса «Омикрон» и «Дельта»

Девять человек скончались из-за отравления метиловым спиртом в Тюмени

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Девять человек скончались в результате отравления метиловым спиртом в Тюмени. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает 8 января пресс-служба СУ СК по региону.

О, мой год: как изменилась наша жизнь в 2021-м
Главные события, о которых говорили в России и в мире - в спецпроекте «Известий»

«Следственными органами Следственного комитета России по Тюменской области возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц). Наказание за совершение этого преступления предусмотрено вплоть до 10 лет лишения свободы», — говорится в публикации.

По данным ведомства, в период с 3 января 2022 года несколько человек продали гражданам нелицензионную спиртосодержащую жидкость (метиловый спирт) с водочной этикеткой «Родники Сибири». В результате употребления данной жидкости погибли девять человек.

Следователи уже задержали четырех подозреваемых, с ними проводятся следственные действия.

В ходе расследования проведены осмотры места происшествия, обыски по месту жительства подозреваемых и потерпевших. Также допрашиваются свидетели, назначены необходимые экспертизы.

2 января стало известно, что суррогатный алкоголь стал причиной смерти двух человек и госпитализации одного с отравлением в подмосковном Реутове. Мужчина купил три канистры со спиртом и передал их знакомой семье из того же города. В результате погибли двое супругов. Передавший канистры тоже отравился, его госпитализировали.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021