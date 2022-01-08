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Российскому актеру отказали во въезде на Украину из-за посещения Крыма

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Государственная пограничная служба Украины не разрешила въезд в страну российскому актеру театра и кино за посещение Крыма. Об этом в субботу, 8 января, сообщил пресс-центр погранслужбы, не уточнив имени мужчины.

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«34-летний гражданин РФ прибыл вчера в Борисполь авиарейсом из Стамбула. Во время проведения необходимых мер контроля пограничники контрольно-пропускного пункта «Киев» установили, что россиянин, являющийся актером театра и кино, нарушал порядок въезда на временно оккупированную территорию Крыма. Там он участвовал в съемках российского сериала», — указано в публикации.

Как заявили в погранслужбе, теперь актеру запрещен въезд в Украину на следующие три года.

При этом отмечается, что мужчина якобы отрицал свое пребывание в Крыму. По его словам, на Украину он направился для участия в съемках.

Источник «Украинской правды» рассказал, что речь идет о российском актере Вячеславе Чепурченко, который ранее принял участие в съемках сериала «Гурзуф» в Крыму.

11 декабря Госпогранслужба Украины отказала во въезде певице из России и организатору ее выступлений из-за посещения ими Крыма. Отмечалось, что женщина планировали попасть на мероприятие на Украине. Ее имя названо не было.

Крым вернулся в состав РФ по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

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