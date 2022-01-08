Токаев освободил от должности замсекретаря Совета безопасности

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должности заместителя секретаря Совета безопасности Азамата Абдымомунова. Об этом в субботу, 8 января, сообщили журналистам в пресс-службе казахстанского лидера.

«Распоряжением главы государства Абдымомунов Азамат Курманбекович освобожден от должности заместителя секретаря Совета безопасности Республики Казахстан», — говорится в сообщении.

До отставки Абдымомунов принимал участие в совещаниях Антитеррористического центра Комитета нацбезопасности (КНБ), где обсуждалась борьба с киберугрозами и с деструктивными религиозными течениями.

Ранее в этот день президент РФ Владимир Путин провел продолжительный телефонный разговор с Токаевым. Президенты обменялись мнениями в связи с предпринимаемыми мерами по наведению порядка в республике.

Токаев также поблагодарил партнеров по ОДКБ за оказываемую помощь.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в беспорядки.

Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии. Радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города. Преступники разгромили офисы пяти телеканалов, попытались напастьна СИЗО в городе Талдыкорган и совершили попытку проникновения на территорию воинской части в Актюбинской области.

Токаев отмечал, что захватившие правительственные учреждения являются группами террористов. По его словам, устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом.

Также известно о погибших в ходе протестов в республике 18 силовиках. Двое из них были обезглавлены. Кроме того, нацгвардия республики сообщала о гибели двоих военнослужащих. В минздраве Казахстана заявляли, что участники беспорядков нападают и на врачей, более 10 медиков получили травмы.

В комендатуре Алма-Аты заявили, что жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований. В администрации президента страны отметили, что среди орудующих в Алма-Ате боевиков были снайперы со специальными винтовками.

5 января президент Казахстана отправил правительство в отставку, возглавил Совет безопасности и на его заседании сообщил, что обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ, в состав входят Армения, Белоруссия, Россия, Казахстан, Таджикистан и Киргизия) за помощью в преодолении террористической угрозы.

Позже в секретариате ОДКБ сообщили, что самолетами военно-транспортной авиации ВКС РФ осуществляется переброска в Казахстан российской части миротворческого контингента. В республику прибыли самолеты Ил-76 и Ан-124 с российскими миротворцами и техникой. Военные приступили к выполнению поставленных задач. Кроме того, сообщалось, что в Казахстан прибыли белорусские миротворцы. Также в республику уже доставлены миротворцы из Киргизии. Помимо этого, российская сторона помогает в переброске в Казахстан армянских военных из состава миротворцев ОДКБ.

Миротворцы ОДКБ помогают правоохранителям Казахстана обеспечивать безопасность объектов жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры, аэропортов.