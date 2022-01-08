Захарова прокомментировала нападения на журналистов в Казахстане

Игнорирование со стороны международных организаций, в том числе ОБСЕ, случаев нападения на журналистов в ходе беспорядков в Казахстане чревато самыми печальными последствиями. Такое мнение выразила 8 января официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она указала на «зашкаливающую степень агрессии» со стороны участников беспорядков по отношению к работающим в Казахстане представителям СМИ.

«Сообщения о нападениях на сотрудников медиа и погромах в редакциях поступают в режиме фронтовых сводок. Показательно, что атаки носят явно целенаправленный характер. Очевидно, чтобы максимально затруднить доступ к объективной картине разгула «сугубо мирного протеста». А также запугать журналистов, а иных и выключить из активной информационной деятельности», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

По словам дипломата, ОБСЕ и международные правозащитные организации не поинтересовались судьбой сотрудников телеканала «Мир» и других пострадавших журналистов, а также не предложили им помощь.

«Никто даже не подумал прокомментировать этот пещерный вандализм... Одним словом, налицо вопиющая ситуация с нарушениями прав журналистов, многочисленными посягательствами на их здоровье и жизнь, созданием препятствий для выполнения ими своего профессионального долга по освещению общественно значимых событий в кризисный период. И где же внятная реакция со стороны международных правозащитных институтов? Где адекватная оценка ОБСЕ, в первую очередь ее представителя по вопросам свободы СМИ?» — задалась она вопросом.

По ее словам, сложившаяся ситуация не только расшатывает авторитет ОБСЕ, но также может восприниматься погромщиками как молчаливое согласие «международного сообщества».

Как отметила Захарова, представители ОБСЕ неоднократно декларировали «новаторскую концепцию тихой дипломатии», которая направлена на то, чтобы решать вопросы защиты журналистов не у микрофона, а в рабочем процессе.

«Применяют ее, однако, весьма избирательно. Скажу как есть: ОБСЕ не работает на этом направлении по реальным проблемам ни у микрофона, ни в кулуарах, ни в тиши кабинетов. В принципе ничего не делает, кроме составления пасквильных отчетов на основе данных, подсунутых через НПО «Большим Братом». Стыд и позор», — резюмировала представитель МИД РФ.

7 января в здании филиала телерадиокомпании «Мир» в Алма-Ате произошел пожар. За два дня до этого телерадиокомпания «Мир» сообщила, что протестующие разгромили ее офис в Алма-Ате. Отмечалось, что погромщики уничтожили всё спутниковое оборудование, оборудование продакшн-хауса и производства телерадиопрограмм, однако из сотрудников телеканала никто не пострадал, поскольку они были своевременно эвакуированы. Позднее телекомпания уточнила, что вещание телеканалов «Мир» и «Мир 24» в Алма-Ате восстановлено.

Днем ранее сообщалось, что сотрудник казахстанского телеканала «Алматы» попал под обстрел и погиб в районе резиденции президента страны в Алма-Ате. Погибший мужчина был водителем съемочной группы. Рядом с ним находился корреспондент телеканала, его также задело пулями. Журналиста госпитализировали.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии.

Радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города. Преступники разгромили офисы пяти телеканалов, попытались напасть на СИЗО в городе Талдыкорган и совершили попытку проникновения на территорию воинской части в Актюбинской области.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отмечал, что захватившие правительственные учреждения являются группами террористов. Он добавил, что устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом.

Также стало известно о 18 погибших в ходе протестов в республике силовиках, двое из них были обезглавлены. Нацгвардия Казахстана сообщала о двоих убитых военнослужащих. Кроме того, есть сведения о нападениях на медиков.

Помимо этого, в пресс-службе уполномоченного по правам ребенка в Казахстане сообщили, что в Алма-Ате в ходе беспорядков от огнестрельного ранения погиб ребенок, еще один подросток пострадал.

В комендатуре Алма-Аты заявили, что жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований. В администрации президента страны отметили, что среди орудующих в Алма-Ате боевиков были снайперы со специальными винтовками.

5 января президент Казахстана отправил правительство в отставку, возглавил Совет безопасности и на его заседании сообщил, что обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ, в состав входят Армения, Белоруссия, Россия, Казахстан, Таджикистан и Киргизия) за помощью в преодолении террористической угрозы.

Позже в секретариате ОДКБ сообщили, что самолетами военно-транспортной авиации ВКС РФ осуществляется переброска в Казахстан российской части миротворческого контингента. В республику прибыли самолеты Ил-76 и Ан-124 с российскими миротворцами и техникой. Военные приступили к выполнению поставленных задач. Кроме того, сообщалось, что в Казахстан прибыли белорусские миротворцы. Также в республику уже доставлены миротворцы из Киргизии. Помимо этого, российская сторона помогает в переброске в Казахстан армянских военных из состава миротворцев ОДКБ.

Миротворцы ОДКБ помогают правоохранителям Казахстана обеспечивать безопасность объектов жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры, аэропортов.