Умер олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Виктор Мазин

В возрасте 67 лет скончался олимпийский чемпион московских Игр 1980 года по тяжелой атлетике Виктор Мазин. Об этом в субботу, 8 января, сообщил приемный сын Мазина Игорь Девяткин.

«Он умер от рака горла, а незадолго до смерти перенес инсульт. Последний раз я общался с ним по телефону 3 января, когда он мне сообщил, что его прооперировали после того, как в горле обнаружили какую-то шишку. А сегодня утром позвонили и сказали, что он умер от рака горла, метастазов», — приводит ТАСС слова Девяткина.

Он добавил, что Мазина скончался в Минусинске. Его похоронят в селе Покровка Курагинского района Красноярского края. Точная дата похорон спортсмена на данный момент неизвестна.

Мазин родился 18 июня 1954 в селе Черновские Копи Читинской области. После окончания профтехучилища работал на шахте. С детства участвовал во всесоюзных соревнованиях по тяжелой атлетике.

Спортсмен победил в розыгрыше Кубка СССР 1978 года, стал вторым на VII летней Спартакиаде народов СССР и выиграл чемпионат страны в 1980 году.

В 1980 году Мазин в весовой категории до 60 кг выиграл Олимпиаду в Москве и чемпионат мира, который состоялся в рамках Игр. Тогда он установил олимпийский рекорд в рывке (130 кг) и олимпийский рекорд для штангистов полулегкого веса (290 кг).