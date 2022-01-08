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Поезд насмерть сбил мужчину в Сочи

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В Лазаревском районе Сочи поезд насмерть сбил мужчину. Об этом 8 января сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по Южному федеральному округу.

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Отмечается, что машинист поезда «Имеретинский курорт – Москва» применил экстренное торможение, но всё же не смог избежать наезда на человека.

«Вчера (7 января. — Ред.) в 22:40 поступило сообщение от дежурной по станции Туапсе, что на перегоне «Лазаревское–Водопадный» машинист пассажирского поезда «Имеретинский курорт – Москва» применил экстренное торможение во избежание наезда на человека. Наезда избежать не удалось, смертельно травмирован мужчина 1980 года рождения, житель Челябинской области», — говорится в сообщении.

Следственно-оперативная группа совершила выезд на место с целью обследования. Со слов машиниста, погибший находился в состоянии алкогольного опьянения.

30 декабря сообщалось, что в Подмосковье два человека попали под колеса поезда и скончались. Трагедия случилась на станции Тарасовская Ярославского направления.

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