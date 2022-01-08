Путин и Лукашенко обсудили ситуацию в Казахстане

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко обсудили ситуацию в Казахстане. Об этом в субботу, 8 января, сообщает агентство «БелТА».

Главы государств обсудили обстановку в республике и динамику развития ситуации в ближайшее время, действия сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ, в состав входят Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Армения, Белоруссия и Россия) по ее стабилизации, а также вопросы дальнейшего сотрудничества стран.

Ранее в этот день Владимир Путин провел продолжительный телефонный разговор с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Президенты обменялись мнениями в связи с предпринимаемыми мерами по наведению порядка в республике.

Токаев также поблагодарил партнеров по ОДКБ за оказываемую помощь.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в беспорядки.

Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии. Радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города. Преступники разгромили офисы пяти телеканалов, попытались напасть на СИЗО в городе Талдыкорган и совершили попытку проникновения на территорию воинской части в Актюбинской области.

Токаев отмечал, что захватившие правительственные учреждения являются группами террористов. По его словам, устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом.

Также известно о погибших в ходе протестов в республике 18 силовиках. Двое из них были обезглавлены. Кроме того, нацгвардия республики сообщала о гибели двоих военнослужащих. В минздраве Казахстана заявляли, что участники беспорядков нападают и на врачей, более 10 медиков получили травмы.

В комендатуре Алма-Аты также указывали, что жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований.

5 января президент Казахстана отправил правительство в отставку, возглавил Совет безопасности и на его заседании сообщил, что обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности за помощью в преодолении террористической угрозы. После этого премьер Армении Никол Пашинян, занимающий должность председателя ОДКБ, сообщил, что организация направит в республику коллективные миротворческие силы на ограниченный по времени период с целью стабилизации обстановки.