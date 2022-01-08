Жители Нур-Султана рассказали про ажиотажный спрос на хлеб в магазинах

Жители Нур-Султана в беседе с «Известиями» сообщили, что после введения режима ЧП по территории Казахстана в продуктовых магазинах наблюдается нехватка хлеба из-за того, что его быстро скупают.

Как рассказал один из местных жителей, в магазинах очереди за хлебом выстраиваются с утра.

«Хлеб рано [утром] быстро разбирают. Но хлеб фактически можно достать. Обстановка спокойная... Здесь в этой округе всё спокойно у нас», — отметил он.

При этом мужчина уточнил, что сложная обстановка в настоящее время наблюдается в Алма-Ате. Как сообщили его родственники, в городе трудно достать продукты.

Другая собеседница «Известий», также живущая в Нур-Султане, отметила, что в столице поликлиники и госучреждения работают в штатном режиме.

«Нормально всё. Магазины посещаем регулярно. Может, была проблема немножко с хлебом. Хватает всего в достаточном количестве, и цены разумные», — добавила она.

Ранее в этот день стало известно, что власти Казахстана проработают возможность доступа граждан к жизненно важным электронным ресурсам в условиях ограниченного подключения к интернету. На данный момент даже в период отсутствия интернета уже предоставлен доступ к ряду платежных сервисов, проводится работа по подключению банков.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в беспорядки.

Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии.

Радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города. Преступники разгромили офисы пяти телеканалов, попытались напасть на СИЗО в городе Талдыкорган и совершили попытку проникновения на территорию воинской части в Актюбинской области.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отмечал, что захватившие правительственные учреждения являются группами террористов. Он добавил, что устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом.

Также стало известно о 18 погибших в ходе протестов в республике силовиках, двое из них были обезглавлены. Нацгвардия Казахстана сообщала о двоих убитых военнослужащих. Также известно о нападениях на медиков.

В комендатуре Алма-Аты заявили, что жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований. В администрации президента страны отметили, что среди орудующих в Алма-Ате боевиков были снайперы со специальными винтовками.

5 января президент Казахстана отправил правительство в отставку, возглавил Совет безопасности и на его заседании сообщил, что обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ, в состав входят Армения, Белоруссия, Россия, Казахстан, Таджикистан и Киргизия) за помощью в преодолении террористической угрозы.

Позже в секретариате ОДКБ сообщили, что самолетами военно-транспортной авиации ВКС РФ осуществляется переброска в Казахстан российской части миротворческого контингента. В республику прибыли самолеты Ил-76 и Ан-124 с российскими миротворцами и техникой. Военные приступили к выполнению поставленных задач. Кроме того, сообщалось, что в Казахстан прибыли белорусские миротворцы. Также в республику уже доставлены миротворцы из Киргизии. Помимо этого, российская сторона помогает в переброске в Казахстан армянских военных из состава миротворцев ОДКБ.

Миротворцы ОДКБ помогают правоохранителям Казахстана обеспечивать безопасность объектов жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры, аэропортов.