CNN заявил о боязни в США негативных последствий санкций против РФ

В Вашингтоне опасаются негативных последствий антироссийских санкций для Запада. Об этом в пятницу, 7 января, сообщает CNN со ссылкой на источники.

Санкции, которые имели бы наиболее губительные последствия для России в случае возможной эскалации ситуации вокруг Украины, в том числе против «Газпрома» или Центробанка, могут нанести ущерб мировой экономике, предупреждают в администрации президента США.



Следствием ограничений может стать повышение цен на газ, а также нарушение торговых и инвестиционных связей Европы с Россией.



В Белом доме не исключают, что негативные последствия могут нанести ущерб экономике страны и союзникам США. Другие опасения связаны с возможными российскими кибератаками на инфраструктуру США и европейских стран в ответ на санкции.



6 января в сенате США высказали мнение, что утверждение законопроекта о санкциях в отношении «Северного потока – 2» из-за якобы «российской агрессии» в отношении Украины может помешать переговорам американского лидера Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным.

Законопроект обязывает вашингтонскую администрацию ввести санкции в отношении газопровода в течение 15 дней после утверждения, а также позволяет конгрессу проголосовать за повторное введение ограничений, если американский президент решит отменить их. Рестрикции, согласно законопроекту, будут введены в отношении организаций, ответственных за проектирование, строительство и эксплуатацию газопровода, а также в отношении ряда их сотрудников. Санкции заключаются в запрете на въезд в США, а также включают заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний на ведение бизнеса с фигурантами черного списка.

19 декабря сообщалось, что сенат США рассмотрит санкции против «Северного потока – 2» до 14 января.

Вашингтон давно выступает против газопровода и уже несколько раз вводил в отношении проекта санкции, что, как указывали эксперты, осложнило отношения с Германией, поддерживающей проект.

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

16 декабря Германия отложила принятие решения по сертификации газопровода «Северный поток – 2» как минимум до середины 2022 года.