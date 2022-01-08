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Мобильный интернет заработал в Актау

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В казахстанском городе Актау заработал мобильный интернет. Об этом в субботу, 8 января, сообщает издание «Sputnik Казахстан» в Telegram.

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Отмечается, что участники митингов в Актау разбирают юрты и расходятся. Участники протестов грузят крепления, ограждения и тенты в «КамАЗ». Полиция увезла нескольких участников митинга, которые отказались покинуть площадь.

Ранее в этот день стало известно, что власти Казахстана проработают возможность доступа граждан к жизненно важным электронным ресурсам в условиях ограниченного подключения к интернету. На данный момент даже в период отсутствия интернета уже предоставлен доступ к ряду платежных сервисов, проводится работа по подключению банков.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в беспорядки.

Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии. Кроме того, радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отмечал, что захватившие правительственные учреждения являются группами террористов. Он добавил, что устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом.

Также стало известно о 18 погибших в ходе протестов в республике силовиках, двое из них были обезглавлены. Нацгвардия Казахстана сообщала о двоих убитых военнослужащих. Также известно о нападениях на медиков.

В комендатуре Алма-Аты заявили, что жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований. В администрации президента страны отметили, что среди орудующих в Алма-Ате боевиков были снайперы со специальными винтовками.

5 января президент Казахстана отправил правительство в отставку, возглавил Совет безопасности и на его заседании сообщил, что обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ, в состав входят Армения, Белоруссия, Россия, Казахстан, Таджикистан и Киргизия) за помощью в преодолении террористической угрозы. После этого премьер-министр Армении Никол Пашинян, занимающий должность председателя ОДКБ, сообщил, что организация временно направит в республику коллективные миротворческие силы на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.

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