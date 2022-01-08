МВД Казахстана сообщило о контроле над ситуацией в Актобе

Ситуация в казахстанском Актобе и области находится под контролем сотрудников правоохранительных органов. Об этом 8 января сообщило МВД страны.

«Ситуация в Актобе и области находится под полным контролем сотрудников правоохранительных органов. Обеспечивается должная охрана общественного порядка. Введен комендантский час с 22:00 до 06:00 часов утра (с 20:00 до 04:00 мск)», — говорится в сообщении.

7 января сообщалось, что в Актобе семь казахстанских полицейских получили ранения во время спецоперации.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в беспорядки.

Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии.

Радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города. Преступники разгромили офисы пяти телеканалов, попытались напасть на СИЗО в городе Талдыкорган и совершили попытку проникновения на территорию воинской части в Актюбинской области.

Также стало известно о погибших в ходе протестов в республике 18 силовиках. Двое из них были обезглавлены. Кроме того, нацгвардия республики сообщала о гибели двоих военнослужащих. В минздраве Казахстана заявляли, что участники беспорядков нападают и на врачей, более 10 медиков получили травмы.

Президент республики Касым-Жомарт Токаев отмечал, что захватившие правительственные учреждения являются группами террористов. По его словам, устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом.

В комендатуре Алма-Аты также заявили, что жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований.

5 января президент Казахстана отправил правительство в отставку, возглавил Совет безопасности и на его заседании сообщил, что обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ, в состав входят Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Армения, Белоруссия и Россия) за помощью в преодолении террористической угрозы. После этого премьер Армении Никол Пашинян, занимающий должность председателя ОДКБ, сообщил, что организация направит в республику коллективные миротворческие силы на ограниченный по времени период с целью стабилизации обстановки.