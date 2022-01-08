Сборная России проиграла команде Канады в полуфинале Кубка ATP

Россияне Даниил Медведев и Роман Сафиуллин проиграли представителям Канады Феликсу Оже-Альяссиму и Денису Шаповалову в парной встрече полуфинального матча Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом в субботу, 8 января, сообщает «Спорт-Экспресс».

Встреча, прошедшая в Австралии, завершилась со счетом 4:6, 7:5, 10:7 в пользу Оже-Альяссима и Шаповалова. Сборная Канады одержала победу в полуфинальном противостоянии с командой России со счетом 2-1. Ранее Сафиуллин проиграл Шаповалову (4:6, 7:5, 4:6), а Медведев победил Оже-Альяссима (6:4, 6:0).

В финале сборная Канады встретится с командой Испании. Финальный матч состоится в воскресенье, 9 января.

6 января российский теннисист Даниил Медведев обыграл итальянца Маттео Берреттини в матче группового раунда Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов. Встреча Медведева и Берреттини завершилась со счетом 6:2, 6:7 (5:7), 6:4. Матч продолжался 2 часа 38 минут.

В тот же день россиянин Роман Сафиуллин уступил итальянцу Яннику Синнеру со счетом 6:7 (6:8), 3:6. Матч продолжался 1 час 57 минут.

ATP Cup проходит в Сиднее с 1 по 9 января 2022 года. Действующим победителем турнира является сборная России. Призовой фонд Кубка составляет $10 млн.