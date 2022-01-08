Матчи ЦСКА в КХЛ против СКА и «Сочи» отменили из-за коронавируса

Матчи московского ЦСКА в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против петербургского СКА и «Сочи» отменены из-за случаев заболевания COVID-19 в команде. Об этом в субботу, 8 января, сообщает пресс-служба КХЛ.

С петербургским клубом ЦСКА должен был сыграть в гостях 9 января, с «Сочи» —11 января, пишет «Спорт-Экспресс».

Решение об отмене матчей принято из-за 17 случаев заболевания COVID-19 у представителей ЦСКА. Решение о возможности провести матчи в другие даты будет принято позднее.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 63 очка в 47 матчах. Следующий матч московский клуб должен провести 15 января дома против столичного «Спартака».

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