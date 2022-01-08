В казахстанском Павлодаре жители скупили хлеб и молоко на фоне беспорядков

В казахстанском Павлодаре жители скупили хлеб и молоко на фоне беспорядков

2022-01-08 10:31:55

2022-01-08 10:31:55

2022-01-08 10:31:55

2022-01-08 10:31:55

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