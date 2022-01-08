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В России за сутки зарегистрировали 16 568 новых случаев коронавируса

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В России за сутки зарегистрировали 16 568 новых случаев COVID-19. Об этом в субботу, 8 января, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

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«За последние сутки в России выявлено 16 568 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 11,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 796 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 20 449 человек», — говорится в сообщении.

Больше всего новых случаев выявили в Москве (3072), Санкт-Петербурге (1376) и Московской области (1246).

Всего в стране зарегистрировано 10 634 603 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 315 400 летальных исходов, выздоровел 9 666 161 человек.

Ранее, 7 января, директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал условие окончания пандемии. Он заявил, что она закончится, когда удастся привить от коронавируса 70% населения в течение шести месяцев. Гинцбург отметил, что важно также проходить и ревакцинацию каждые полгода.

3 января президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев выразил мнение, что с 2022 года пандемия коронавируса войдет в режим сезонных эпидемий гриппа. По его словам, в режим восприятия COVID-19 как гриппа можно войти в случае принятия надежных протоколов по применению лекарств.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак»

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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