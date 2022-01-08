11 человек госпитализированы с подозрением на отравление парами хлора в Башкирии

В Башкирии 11 человек направлены в медучреждение после того, как они надышались хлором в одном из бассейнов. Об этом 8 января сообщает республиканское ГУ МЧС.

Два человека доставлены в реанимацию, девять — в токсикологическое отделение больницы.

«В Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение о том, что 11 человек, предварительно, надышались хлором в с. Ясная поляна Иглинского района по ул. Хвойная, 2, в банном комплексе «Домашний». Все 11 человек госпитализированы. Два в реанимации, девять человек в токсикологическом отделении», — говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливается точное количество пострадавших. В ведомстве отметили, что «предварительно, в бассейн хлора вышло больше, чем надо».

3 января стало известно, что девять детей госпитализированы с подозрением на отравление парами хлора в Омске. Отмечалось, что семьи с детьми посетили спортивно-оздоровительный комплекс «Райская лагуна», после чего родители отметили у ребят ухудшение самочувствия и обратились к медикам. В результате несовершеннолетние были госпитализированы, состояние троих из них оценивается как средней степени тяжести.

В самом спортивно-оздоровительном комплексе комментировать ситуацию отказались, заявив, что в данный момент идет проверка.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).