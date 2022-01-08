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В Оренбургской области нашли погибшими в гараже четверых юношей

В Оренбургской области после гибели четырех юношей в гараже возбудили уголовное дело
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В одном из гаражей в поселке Адамовка Оренбургской области нашли погибшими четверых молодых людей, двое из них были несовершеннолетними. Об этом 8 января сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

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«В 08:15 (06:15 мск) поступило сообщение об отравлении угарным [газом] в Адамовском районе в поселке Адамовка. В результате происшествия погибли четыре человека: два юноши 2006 года рождения, один — 2003 года рождения, один — 2000 года рождения», — говорится в сообщении.

Следственное управление СК РФ по региону сообщило, что по факту гибели молодых людей возбуждено уголовное дело.

«По результатам проверки сообщения об обнаружении тел четверых человек, в том числе двоих несовершеннолетних, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»)», — сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что на момент обнаружения тел двигатель автомобиля был запущен, двери салона закрыты. При этом ворота гаража были заперты изнутри, дверь прикрыта. В помещении имелись явные признаки высокой концентрации выхлопных газов.

Следователи установили признаки предшествовавшего распития алкогольных напитков, а также воздействия на организм токсичных веществ двигателя внутреннего сгорания, телесных повреждений не обнаружено.

«В настоящее время производятся следственные и процессуальные действия, направленные на полное и всестороннее установление обстоятельств произошедшего, расследование уголовного дела продолжается», — добавили в СК.

6 января сообщалось, что в городе Ульяновск семья отравилась угарным газом, госпитализированы трое детей. Сейчас идет проверка сотрудников управляющей компании, а также организации, обслуживающей газовое оборудование.

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