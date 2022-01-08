В Казахстане проработают возможность доступа к важным онлайн сервисам

Власти Казахстана проработают возможность доступа граждан к жизненно важным электронным ресурсам в условиях ограниченного подключения к интернету. Об этом в субботу, 8 января, сообщил исполняющий обязанности министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности республики Багдат Мусин.

«Наряду с контртеррористическими мероприятиями доступ к интернету ограничен. Это связано с тем, что террористические группировки используют средства связи для координации и планирования действий. Сегодня будет проработан вопрос доступа к жизненно важным сервисам», — написал Мусин на своей странице в Facebook.

По его словам, на данный момент даже в период отсутствия интернета уже предоставлен доступ к ряду платежных сервисов, проводится работа по подключению банков.

Накануне стало известно, что вещание телеканалов «Мир» и «Мир 24» в Алма-Ате восстановлено.

В Казахстане 2 января начались протесты, переросшие в беспорядки. На митинги вышли недовольные ростом стоимости сжиженного газа — топливо подорожало с 60 тенге (10 рублей) до 120 (20 рублей) за литр.

Особенно ситуация обострилась в Алма-Ате: митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии. Кроме того, алма-атинская резиденция президента Казахстана была захвачена. Кроме того, радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки. Правоохранители города сообщили о предпринятой ночью попытке штурма здания полиции.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отмечал, что захватившие правительственные учреждения являются группами террористов. Он добавил, что устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом.

Также стало известно о 18 погибших в ходе протестов в республике силовиках. Двое из них были обезглавлены. Кроме того, нацгвардия республики сообщила о гибели двоих военнослужащих. В минздраве Казахстана заявляли, что участники беспорядков нападают и на врачей, более 10 медиков получили травмы.

Жестокие действия нападавших, как убеждены в комендатуре Алма-Аты, свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований.

6 января премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в связи с обращением президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и ввиду угрозы национальной безопасности и суверенитету республики, вызванной в том числе вмешательством извне, Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы на ограниченный по времени период с целью стабилизации обстановки в стране.