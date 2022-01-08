Знакомый отца убитой в Костроме девочки прокомментировал трагедию

Знакомый отца пятилетней девочки, которую похитили и убили в Костроме двое мужчин, заявил, что в трагедии косвенно виновны все жители города. Об этом он сообщил «Известиям» 8 января.

По его словам, вина людей заключается в том, что они позволяют преступникам ходить по одному с ними городу.

«По мне виноват весь дом, весь район, я уж не говорю про город, лично я виноват, потому что эти твари (преступники — Ред.) мимо меня ходят каждый день по этому району... Я отсюда съехал... только чтобы не жить здесь», — сказал мужчина.

Преступление произошло 4 января. Ребенок вышел гулять на улицу Северной Правды города Костромы. Оттуда девочку забрали двое мужчин и скрылись. В поисках ребенка принимали участие следователи и криминалисты СУ СК России по Костромской области, сотрудники полиции, добровольцы отряда «Лиза Алерт». Подозреваемых и тело ребенка нашли в одном из общежитий города.

Как выяснили «Известия», 44-летний Денис Герасимов и 24-летний Вадим Беляков надругались над ребенком перед убийством, после чего спрятали тело в спортивную сумку, чтобы в дальнейшем избавиться от него, однако были задержаны полицией.

Один из подозреваемых, который признался в совершении преступления, ранее отбывал наказание за совершение преступления против половой неприкосновенности и незаконный оборот порнографии.

По данным «Известий», злоумышленники рассказали на допросе, что якобы не планировали убийство девочки. По их словам, несколько дней они подыскивали на улице мальчика 10–11 лет для совершения преступления.

Главным управлением Следственного комитета РФ по Костромской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»).

6 января стало известно, что суд в Костроме арестовал обоих подозреваемых в похищении и убийстве девочки на два месяца.