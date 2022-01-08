В Казахстане рассказали о нехватке в магазинах хлеба и туалетной бумаги

В Казахстане рассказали о нехватке в магазинах хлеба и туалетной бумаги

2022-01-08 09:33:30

2022-01-08 09:33:30

2022-01-08 09:33:30

2022-01-08 09:33:30

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