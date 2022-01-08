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Культура
Два российских фильма вошли в программу кинофестиваля в Роттердаме
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Два российских фильма вошли в программу кинофестиваля в Роттердаме

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Две российские картины — «Призрачно-белый» режиссера Марии Игнатенко и «Рядом» Тамары Дондурей — стали участниками 51-го Международного кинофестиваля в Роттердаме. Об этом 8 января сообщается на сайте Минкультуры РФ.

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Картина «Призрачно-белый», мировая премьера которой состоится в Роттердаме, повествует о непростой жизни во время нацистской оккупации, когда главному герою приходится выбирать на чьей он стороне. Кинолента включена в основную конкурсную программу Tiger Competition фестиваля.

Дебютная лента Дондурей «Рядом» отобрана в конкурсную программу Bright Future. Фильм рассказывает о поколении 30-летних, интеллигентных, потерянных и живущих в иллюзии абсолютного выбора.

Глава Минкультуры Ольга Любимова отметила одаренность кинематографистов и их команд, а также их удивительные задумки.

«В Роттердаме жюри увидит традиционно глубокие отечественные работы о прошлом и настоящем, сложные темы в которых раскрываются совершенно изящным художественным языком», — сказала она.

Международный кинофестиваль в Роттердаме — ежегодно проходит в нидерландском городе в конце января и начале февраля. Он является одним из флагманов независимого авторского кино. Роттердамский фестиваль относится к числу крупнейших и значимых кинофестивалей мира. В 2022 году кинофорум пройдет с 26 января по 6 февраля.

21 декабря стало известно, что российский короткометражный мультфильм Антона Дьякова «БоксБалет» внесли в шорт-лист «Оскара». Всего в категории «Лучший анимационный короткометражный фильм» представлены 15 картин.

Вместе с этим стало известно, что картина Киры Коваленко «Разжимая кулаки» не смогла попасть в число 15 картин, которые будут претендовать на получение «Оскара» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

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