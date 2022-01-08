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Власти Алма-Аты опровергли сведения об отравлении воды в системе ГВ

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Систему городского водоснабжения Алма-Аты контролируют специальные службы, утверждения о том, что вода в отравлена, не соответствует действительности. Об этом сообщила в субботу, 8 января, комендатура города.

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«Информация о том, что в Алматы отравлена вода, — ложь. Система водоснабжения под лабораторным контролем», — говорится в сообщении.

Власти города попросили население не доверять слухам, распространяемым на фоне массовых беспорядков, и полагаться только официальной информации.

Ранее, 6 января, Министерство иностранных дел Казахстана опровергло информацию о приостановке въезда в страну для иностранных граждан. Ранее в этот же день в посольстве страны в Ташкенте сообщили, что Казахстан якобы приостановил въезд иностранных граждан в страну в связи с режимом ЧП.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в беспорядки.

Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии. Кроме того, радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города.

Также стало известно о погибших в ходе протестов в республике силовиках. Их число выросло до 18, двое из них были обезглавлены.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отмечал, что захватившие правительственные учреждения являются группами террористов. Он добавил, что устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом.

В комендатуре Алма-Аты также заявили, что жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований. В администрации президента страны отметили, что среди орудующих в Алма-Ате боевиков были снайперы со специальными винтовками.

5 января президент Казахстана отправил правительство в отставку, возглавил Совет безопасности и на его заседании сообщил, что обратился в ОДКБ за помощью в преодолении террористической угрозы. После этого премьер-министр Армении Никол Пашинян, занимающий должность председателя ОДКБ, сообщил, что организация временно направит в республику коллективные миротворческие силы на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.

Самолеты ВКС РФ доставили на аэродром Алма-Аты подразделение миротворческого контингента ВС Киргизии из состава сил ОДКБ. В этот же день белорусский контингент ОДКБ приступил к выполнению миротворческих задач в Казахстане. Конкретные задачи военных не указаны.

Тогда же стало известно, что самолеты Воздушно-космических сил (ВКС) РФ доставляют в Казахстан армянских военных из состава миротворцев ОДКБ. Отмечалось, что из аэропорта Еревана вылетели уже три самолета.

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