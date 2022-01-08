Жительница Алма-Аты рассказала о боевиках среди протестующих

В протестах в Алма-Ате принимали участие не только активисты, но и подготовленные боевики. Об этом в субботу, 8 января, рассказала жительница Нур-Султана.

«Там были и обычные активисты, и те, кого никто не знал. Подготовленные боевики. На машинах по пять человек подъезжали с оружием», — сказала она «Известиям».

Кроме того, она выразила удивление тем обстоятельством, что простым протестующим так быстро удалось захватить воздушную гавань Алма-Аты.

Боевики грабили оружейные магазины, сказала женщина, добавив, что испытывает страх за весь Казахстан.

«Я привыкла жить в мирной стране. У нас никогда такого не было. Мы боимся не власти или полицейских, а того, что полицейские не справятся. Военные инженеры на работе ночуют, потому что, если на них нападут, у них ведь даже оружия нет», — заключила собеседница.

В субботу источник в правоохранительных органах сообщил, что преступники могут продолжать совершать нападения, в том числе, используя форменное обмундирование силовиков. Он отметил, что военная форма была надета на некоторых участниках нападения на СИЗО в Алматинской области.

Таким образом, добавил информатор, преступники могут также дискредитировать действия правоохранителей.

Корреспондент «Sputnik Казахстан» сообщил ранее в тот же день, что в центре Алма-Аты продолжается стрельба, Отмечается, что антитеррористическая операция в городе продолжается. Жители города помогают полиции выявлять подозрительные группы людей.

По состоянию на 8 января в стране задержаны 4266 участиников беспорядков. Отмечается, что среди задержанных участников протеста есть иностранные граждане. О каких именно государствах идет речь, не уточняется.

В этот же день в Минобороны РФ сообщили о продолжении переброски российских миротворцев в Казахстан. В частности, технику и вооружение ВДВ грузят на аэродроме «Чкаловский» в Московской области, «Иваново-Северный» (Ивановской области) и «Ульяновск-Восточный» (Ульяновская область).

Протесты в Казахстане начались 2 января. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в беспорядки.

Особенно сильно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии. Кроме того, радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города. Преступники разгромили офисы пяти телеканалов, попытались напасть на СИЗО в городе Талдыкорган и совершили попытку проникновения на территорию воинской части в Актюбинской области.

Также стало известно о погибших в ходе протестов в республике силовиках. Их число выросло до 18, двое из них были обезглавлены.

В комендатуре Алма-Аты также заявили, что жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований. Житель Нур-Султана в разговоре с «Известиями» назвал события в Алма-Ате мародерством и бойней, а не мирным протестом.

В администрации президента страны отметили, что среди орудующих в Алма-Ате боевиков были снайперы со специальными винтовками.

5 января президент Казахстана отправил правительство в отставку, возглавил Совет безопасности и на его заседании сообщил, что обратился в ОДКБ за помощью в преодолении террористической угрозы. После этого Никол Пашинян, занимающий должность председателя ОДКБ, сообщил, что организация временно направит в республику коллективные миротворческие силы на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.

В республику прибыли самолеты Ил-76 и Ан-124 с российскими миротворцами и техникой. Кроме того, в Казахстан прибыли белорусские миротворцы. Также в Казахстан уже доставлены миротворцы из Киргизии. Помимо этого, российская сторона помогает в переброске в Казахстан армянских военных из состава миротворцев ОДКБ.

Миротворцы ОДКБ помогают правоохранителям Казахстана поддерживать законность и правопорядок, обеспечивают безопасность объектов жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры, аэропортов.