МИД РФ назвал хамским комментарий Блинскина о силах РФ в Казахстане

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посчитала хамским высказывание госсекретаря США Энтони Блинкена о вводе российских миротворцев в Кахастан на фоне беспорядков.

Ранее в этот день глава американской дипломатии заявил, что Вашингтон вынес один урок из истории, якобы, «когда в твоем доме оказались русские, их бывает сложно заставить уйти».

«Если Энтони Блинкен так любит уроки истории, то пусть имеет в виду следующий: когда в твоем доме оказались американцы, бывает сложно остаться в живых, не быть ограбленным или изнасилованным», — написала в ответ Захарова в своем Telegram-канале.

По словам Захаровой, многое по этому поводу расскажут ряд народов, на чьи территории вторгались американцы. В частности она упомянула корейцев, вьетнамцев, иракцев, панамцев, югославов, ливийцев, сирийцев и «многих других несчастных, кому не повезло увидеть у себя «дома» этих незваных гостей».

Ранее в пятницу Блинкен заявил, что Соединенные Штаты не понимают, зачем власти Казахстана обратились за помощью к государствам-членам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Он повторил, что США будут следить за действиями сил ОДКБ и призвал их не нарушать права человека.

Накануне в Белом доме также усомнились в законности ввода сил ОДКБ в Казахстан.

7 января глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди во время телефонного разговора рассказал госсекретарю США Энтони Блинкену о миротворческой миссии в республике. Кроме того, представители стран также обсудили состояние и перспективы двустороннего взаимодействия, актуальные вопросы глобальной и региональной безопасности.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в беспорядки.

Самая сложная обстановка сложилась в Алма-Ате, где были захвачены и разгромлены несколько помещений госвласти, финансовых организаций и телекомпаний, а также объектов торговли. Преступники разгромили офисы пяти телеканалов, попытались напасть на СИЗО в городе Талдыкорган и совершили попытку проникновения на территорию воинской части в Актюбинской области.

Также стало известно о погибших в ходе протестов в республике силовиках. Их число выросло до 18, двое из них были обезглавлены.

Президент Казахстана Токаев отмечал, что захватившие правительственные учреждения являются группами террористов. Он добавил, что устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом.

В комендатуре Алма-Аты также заявили, что жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований. Житель Нур-Султана в разговоре с «Известиями» назвал события в Алма-Ате мародерством и бойней, а не мирным протестом.

В администрации президента страны отметили, что среди орудующих в Алма-Ате боевиков были снайперы со специальными винтовками.

5 января президент Казахстана отправил правительство в отставку, возглавил Совет безопасности и на его заседании сообщил, что обратился в ОДКБ за помощью в преодолении террористической угрозы. После этого Никол Пашинян, занимающий должность председателя ОДКБ, сообщил, что организация временно направит в республику коллективные миротворческие силы на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.

Позже в секретариате ОДКБ сообщили, что самолетами военно-транспортной авиации ВКС РФ осуществляется переброска в Казахстан российской части миротворческого контингента. В республику прибыли самолеты Ил-76 и Ан-124 с российскими миротворцами и техникой. Кроме того, в Казахстан прибыли белорусские миротворцы. Также в Казахстан уже доставлены миротворцы из Киргизии. Помимо этого, российская сторона помогает в переброске в Казахстан армянских военных из состава миротворцев ОДКБ.

Миротворцы ОДКБ помогают правоохранителям Казахстана поддерживать законность и правопорядок, обеспечивают безопасность объектов жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры, аэропортов.