В Казахстане проверят 180 продавцов сжиженного газа на факт сговора

В Казахстане, где вспыхнули протесты на фоне роста стоимости сжиженного газа, начали проверку в отношении 180 розничных реализаторов топлива. Об этом в субботу, 8 января, сообщает пресс-служба Агентства по защите и развитию конкуренции республики.

Отмечается, что предварительные итоги расследования будут завершены в течение 20 дней.

Расследования ведутся в отношении 85 предпринимателей в Мангистауской области, 14 — Карагандинской, 22 — Атырауской, 22 — Акмолинской. Кроме того, антимонопольное агентство проверит 12 предпринимателей из Кызылординской областях, по четыре в Нур-Султане, Костанайской области, СКО, по пять в Шымкенте и Туркестанской области, две в Жамбылской и одну в Алматинской областях.

«Во всех регионах антимонопольные расследования инициированы по признакам сговора в части установления и поддержания цен на сжиженный нефтяной газ (СНГ)», — отмечается в сообщении агентства.

Кроме того, организация вынесла 31 уведомление о наличии в действиях субъектов рынка признаков нарушения антимонопольного законодательства.

Также сообщается о завершении пяти расследований нарушений законодательства в области защиты конкуренции.

Так, в отношении АО «СНПС-Актобемунайгаз», осуществляющего оптовую реализацию 60% доли СНГ, расследование было инициировано по установлению монопольно высокой цены в размере 127 тыс. тенге за тонну, что составило 120% от базовой цены на торгах.

Среди розничных реализаторов СНГ к ответственности привлечены газосетевые организации. В частности, в отношении ТОО «АЗС-Лидер» (Актобе) установлен факт необоснованного отказа от реализации СНГ частным владельцам АЗС. Наложен штраф на сумму 5,3 млн тенге.

Кроме того, выявлены факты ценового сговора в действиях ТОО «АЗС-Лидер» и ТОО «Еламан», в связи с чем они оштрафованы на сумму 4 и 2 млн тенге соответственно.

За антиконкурентные согласованные действия при реализации СНГ в баллонах судом привлечено к административной ответственности ТОО «ГоргазАстана 2050» на сумму 160 млн тенге, заключили в Агентстве по защите и развитию конкуренции Казахстана.

Ранее, 6 января, сообщалось, что в республике начались расследования в отношении шести оптовых реализаторов топлива. Речь шла, в частности, о компаниях «Казмунайгаз», «Актобемунайгаз», «Казгермунайгаз», «Казахойл Актобе».

Протесты в Казахстане начались 2 января. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в беспорядки.

Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии. Кроме того, радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города.

Также стало известно о погибших в ходе протестов в республике силовиках. Их число выросло до 18, двое из них были обезглавлены.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отмечал, что захватившие правительственные учреждения являются группами террористов. Он добавил, что устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом.

В комендатуре Алма-Аты также заявили, что жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований. В администрации президента страны отметили, что среди орудующих в Алма-Ате боевиков были снайперы со специальными винтовками.

5 января президент Казахстана отправил правительство в отставку, возглавил Совет безопасности и на его заседании сообщил, что обратился в ОДКБ за помощью в преодолении террористической угрозы. После этого премьер-министр Армении Никол Пашинян, занимающий должность председателя ОДКБ, сообщил, что организация временно направит в республику коллективные миротворческие силы на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.

Самолеты ВКС РФ доставили на аэродром Алма-Аты подразделение миротворческого контингента ВС Киргизии из состава сил ОДКБ. В этот же день белорусский контингент ОДКБ приступил к выполнению миротворческих задач в Казахстане. Конкретные задачи военных не указаны.

Тогда же стало известно, что самолеты Воздушно-космических сил (ВКС) РФ доставляют в Казахстан армянских военных из состава миротворцев ОДКБ. Отмечалось, что из аэропорта Еревана вылетели уже три самолета.