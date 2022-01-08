Генсек НАТО заявил о продолжающемся наращивании сил России у Украины

Опасность конфликта в Европе из-за ситуации вокруг Украины реальна, поскольку Россия якобы продолжает наращивать военные силы на украинской границе. Об этом в пятницу, 7 января, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам виртуального заседания глав МИД Североатлантического альянса.

«Наращивание военного потенциала России продолжается. Существует реальная опасность конфликта. Агрессивные действия России подрывают безопасность в Европе», — отметил он.

Генсек уточнил, что несмотря на призывы международного сообщества, исходящие от участников блока в течение нескольких недель, Москва «не предприняла шагов по деэскалации».

В ходе сессии министры иностранных дел стран НАТО «подтвердили свое единство в ответе на российскую агрессию против Украины», говорится в сообщении миссии США в НАТО в Twitter.

7 января госсекретарь Энтони Блинкен на пресс-конференции в Госдепе заявил, что США и их союзники на переговорах по безопасности с РФ продолжат активно добиваться дипломатической разрядки напряженности вокруг Украины.

12 января вопрос европейской безопасности и ситуации на Украине будет обсуждаться на встрече Совета Россия–НАТО и 13 января с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

В последние недели в ряде западных СМИ появились данные о якобы планах вторжения РФ на Украину. Так, 4 декабря американская газета The Washington Post со ссылкой на чиновников в администрации США сообщила, что Россия в начале будущего года якобы намерена осуществить вторжение на Украину, задействовав «до 175 тыс. военных».

Москва неоднократно отвергала подобные данные. Так, 23 декабря во время пресс-конференции президент России Владимир Путин добавил, что из-за подобных заявлений складывается впечатление, что украинская сторона «готовит третью операцию» в Донбассе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал такие сообщения вбросами. По его словам, публикация таких статей является «пустым, безосновательным нагнетанием напряженности».