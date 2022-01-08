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Москвичей предупредили о двадцатиградусных морозах

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На следующей неделе в Москву придут двадцатиградусные морозы, передает телеканал «Известия».

Заметно холодать в столице начнет уже со вторника. В среду дневная температура может опуститься до –15 °С. В выходные ожидаются облачная погода и небольшой снег. Столбики термометров опустятся до –7 °С днём и –11 °С ночью.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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