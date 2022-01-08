В Казахстане предупредили об использующих форму силовиков террористах

Граждан Казахстана предупредили, что преступники могут продолжать совершать нападения, в том числе используя форменное обмундирование сотрудников силовых органов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики.

Так, по его словам, преступники иногда надевают форму сотрудников правоохранительных органов, чтобы замаскироваться и ввести в заблуждение мирных жителей.

«К примеру, военная форма была надета на некоторых участниках нападения на СИЗО в Алматинской области, отбитое накануне», — указал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что преступники таким образом могут также дискредитировать действия правоохранителей.

Представитель правоохранительных органов порекомендовал казахстанцам «и, в первую очередь, жителям Алма-Аты» сохранять бдительность в условиях продолжающейся контртеррористической операции.

Ранее в пятницу президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что не будет вести переговоры с террористами. Глава Казахстана отметил, что они били и убивали полицейских и молодых солдат, устраивали пожары в административных зданиях, грабили частные помещения и магазины, убивали мирных жителей, насиловали молодых женщин.

Кроме того, он признался, что дал приказ открывать огонь на поражение по террористам.

До этого Токаев уже отмечал, что захватившие правительственные учреждения являются группами террористов. Он добавил, что устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом.

Также в комендатуре Алма-Аты также заявили, что жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований.

В свою очередь, житель Нур-Султана назвал события в Алма-Ате мародерством и бойней, а не мирным протестом.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре демонстрации переросли в беспорядки и мародерства.

Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии. Кроме того, радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города.

Также стало известно о погибших в ходе протестов в республике силовиках. Их число выросло до 18, двое из них были обезглавлены.

5 января президент Казахстана отправил правительство в отставку, возглавил Совет безопасности и на его заседании сообщил, что обратился в ОДКБ за помощью в преодолении террористической угрозы. После этого Никол Пашинян, занимающий должность председателя ОДКБ, сообщил, что организация временно направит в республику коллективные миротворческие силы на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.

Позже в секретариате ОДКБ сообщили, что самолетами военно-транспортной авиации ВКС РФ осуществляется переброска в Казахстан российской части миротворческого контингента. В республику прибыли самолеты Ил-76 и Ан-124 с российскими миротворцами и техникой. Военные приступили к выполнению поставленных задач. Кроме того, в Казахстан прибыли белорусские миротворцы. Также в Казахстан уже доставлены миротворцы из Киргизии. Помимо этого, российская сторона помогает в переброске в Казахстан армянских военных из состава миротворцев ОДКБ.