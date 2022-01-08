СК возбудил дело из-за гибели людей при пожаре в пансионате в Кузбассе

В Кемеровской области следователи возбудили уголовное дело после гибели четырех постояльцев пансионата для пожилых людей «Золотой век» в результате пожара. Об этом в субботу, 8 января, сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области — Кузбассу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц»)», — говорится в сообщении на сайте регионального ведомства.

Отмечается, что в хозяйственно-бытовом помещении кузбасского пансионата началось возгорание, и сработала пожарная сигнализация. После того, как прибывшие на место спасатели потушили пожар, обнаружили тела трех мужчин и одной женщины без признаков жизни, они находились в разных комнатах, близких к очагу возгорания, уточнили в СК.

В пресс-службе заявили, что предварительной причиной пожара могла стать неисправность электропроводки. В настоящее время назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы по установлению причин смерти погибших, а также по определению причин пожара, говорится в сообщении.

Следователи рассказали, что установлена личность предпринимателя-владельца пансионата, с ним также работают сотрудники ведомства, в том числе изъята важная для расследования документация.

Следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, продолжаются.

Ранее в субботу сообщалось, что на место пожара в Кузбассе выехал прокурор области, в надзорном ведомстве начали проверку по факту гибели людей на пожаре.

Возгорание в пансионате «Золотой век» в СНТ «Печатник» в Кузбассе произошло вечером 7 января. Информация о пожаре поступила в МЧС в 23:02 мск. Загорелись личные вещи на площади 10 кв. м.

Были эвакуированы 48 человек, из них 46 постояльцев и две сиделки. Жертвами ЧП стали четыре лежачих постояльца: Валерий К. 1953 года рождения, Вячеслав С. 1957 года рождения, Дмитрий А. 1974 года рождения и Зоя М. 1934 года рождения. Отмечается, что дежурившие сиделки не смогли их вынести из здания, в итоге те отравились продуктами горения.

По данным из открытых источников, пансионат коммерческий и предназначен для круглосуточного пребывания пожилых людей.