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В России с 1 июля сократят срок оформления паспорта

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Срок оформления российского паспорта будет составлять не более пяти дней с 1 июля. Об этом в субботу, 8 января, сообщили в пресс-центре МВД России.

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Кроме того, документ можно будет получить за пять дней вне зависимости от места жительства гражданина и причин замены документа.

«С 1 июля 2022 года новый паспорт будет оформляться в течение пяти рабочих дней независимо от места жительства, пребывания, фактического проживания или обстоятельств его замены», — сообщили в ведомстве.

В МВД уточнили, что такой же срок оформления паспорта будет действовать при введении цифрового формата документа.

В настоящее время срок оформления паспорта составляет 10 дней, если документы поданы по месту жительства, и 30 дней во всех остальных случаях.

Ранее, 26 декабря, начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова сообщила, что электронные паспорта планируют начать выдавать с января 2023 года. Она также отметила, что количество выдаваемых паспортов нового образца, прежде всего, будет зависеть от желания граждан их получить, но, по прогнозам, на первоначальном этапе их количество составит не менее 100 тыс.

Позже в ведомстве сообщили, что бумажный паспорт будет аннулироваться при выдаче электронного документа.

Пилотными регионами для внедрения цифрового паспорта, выдача которого начнется в 2023 году, станут Москва, Подмосковье и Республика Татарстан. Как заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, использовать такой паспорт можно будет в любой точке России. Он подчеркнул, что замена бумажного документа на смарт-карту останется выбором каждого гражданина. Однако вице-премьер уверен, что выбор большинства россиян будет в пользу электронного носителя.

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