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Мексика предложила США создать аналог Евросоюза

Мексика предложила США создать аналог Евросоюза

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Власти Мексики предложили США рассмотреть возможность создания в Западном полушарии объединения наподобие Евросоюза. Об этом в пятницу, 7 января, сообщил министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард.

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По его словам, Мексике и США стоит двигаться к созданию объединения, которое будет похоже на ЕС. При этом Эбрард отметил, что существующая Организация американских государств (ОАГ) уже устарела.

«Это [новое объединение] будет зависеть от силы, которую мы, страны Латинской Америки и Карибского бассейна, проявим вместе. Если мы будем едины, нам это удастся», — сказал Эбрард.

18 сентября президент Эквадора Гильермо Лассо предложил выстраивать интеграцию стран Латинской Америки по принципу Евросоюза. С соответствующим заявлением он выступил на открытии саммита Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC).

В качестве примера он заявил, что странам Экономической комиссии для Латинской Америки и Карибского бассейна (ЭКЛАК), в которую помимо государств региона входят США, Канада и ряд членов Евросоюза, удалось добиться вакцинации от COVID-19 более 80% своих граждан.

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