Президент Туркменистана поручил потушить газовый кратер «Врата ада»

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов распорядился потушить горящий газовый кратер Дарваза (в народе — «Врата ада»), расположенный в Дашогузской области. Такое поручение он дал в пятницу, 7 января, во время заседания правительства, передает Turkmenportal.

По словам главы Туркменистана, горение газа в этой местности негативно сказывается на экологии и здоровье проживающих рядом людей.

Кроме того, отметил Бердымухамедов, природный газ, расходующийся из-за действующего кратера, можно было бы экспортировать.

Президент поручил вице-премьеру Шахыму Абдрахманову, курирующему топливно-энергетический комплекс, привлечь ученых, а при необходимости и зарубежных специалистов, чтобы найти решение этой проблемы.

Вопрос о закрытии кратера впервые поднимался Президентом Туркменистана в 2010 году.

Горящий газовый кратер в городке Дарваза, называемый в народе «Врата ада», расположен в центре пустыни Каракумы, примерно в 260 километрах к северу от Ашхабада. Он является туркменской достопримечательностью, привлекающей внимание ученых и туристов.

В 1971 году советские геологи обнаружили в этой местности скопление природного газа, и пробурив скважину, вызвали обвал — верхние слои почвы просто обвалились в подземную пещеру, открыв большую дыру, наполненную газом. Чтобы избежать отравления газом людей и скота, геологи решили поджечь его, полагая, что со временем огонь утихнет. Но вырывающиеся из-под земли природные газы продолжают гореть до сих пор. Диаметр газовой дыры — 60 метров, глубина — около 20 метров.

16 декабря на острове Ява в Индонезии 16 декабря одно за другим произошли два извержения вулкана Семеру. Отмечалось, что пирокластический поток (смесь вулканического пепла, горячих газов и обломков твердой горячей лавы) сошел с вершины вулкана на 4,5 км вниз по его склону.