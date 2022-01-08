Посол России заявил о неоспоримости права Казахстана на обращение к ОДКБ

Россия надеется, что Соединенные Штаты не будут ставить под сомнение право Казахстана на получение миротворческой помощи Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом в субботу, 8 января, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

«Что касается роли Вашингтона, то надеемся, что никто не поставит под сомнение право Казахстана применять статью 4 Устава ОДКБ. Она проводилась для обеспечения правопорядка в союзной республике», — приводятся слова дипломата на странице российского диппредставительства в Facebook.

Согласно этой статье, если одно из государств-участников ОДКБ подвергнется агрессии со стороны другой страны, то это будет рассматриваться как агрессия против всех государств-участников организации, которые предоставят ему «необходимую помощь, включая военную, а также окажут поддержку находящимися в их распоряжении средствами в порядке осуществления права на коллективную оборону».

Ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты не понимают, зачем власти Казахстана обратились за помощью к ОДКБ. В Белом доме также усомнились в законности ввода сил ОДКБ в Казахстан.

7 января глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди во время телефонного разговора рассказал госсекретарю США Энтони Блинкену о миротворческой миссии в республике. Кроме того, представители стран также обсудили состояние и перспективы двустороннего взаимодействия, актуальные вопросы глобальной и региональной безопасности.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в беспорядки.

Самая сложная обстановка сложилась в Алма-Ате, где были захвачены и разгромлены несколько помещений госвласти, финансовых организаций и телекомпаний, а также объектов торговли. Преступники разгромили офисы пяти телеканалов, попытались напасть на СИЗО в городе Талдыкорган и совершили попытку проникновения на территорию воинской части в Актюбинской области.

Также стало известно о погибших в ходе протестов в республике силовиках. Их число выросло до 18, двое из них были обезглавлены.

Президент Казахстана Токаев отмечал, что захватившие правительственные учреждения являются группами террористов. Он добавил, что устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом.

В комендатуре Алма-Аты также заявили, что жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований. Житель Нур-Султана в разговоре с «Известиями» назвал события в Алма-Ате мародерством и бойней, а не мирным протестом.

В администрации президента страны отметили, что среди орудующих в Алма-Ате боевиков были снайперы со специальными винтовками.

5 января президент Казахстана отправил правительство в отставку, возглавил Совет безопасности и на его заседании сообщил, что обратился в ОДКБ за помощью в преодолении террористической угрозы. После этого Никол Пашинян, занимающий должность председателя ОДКБ, сообщил, что организация временно направит в республику коллективные миротворческие силы на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.

Позже в секретариате ОДКБ сообщили, что самолетами военно-транспортной авиации ВКС РФ осуществляется переброска в Казахстан российской части миротворческого контингента. В республику прибыли самолеты Ил-76 и Ан-124 с российскими миротворцами и техникой. Кроме того, в Казахстан прибыли белорусские миротворцы. Также в Казахстан уже доставлены миротворцы из Киргизии. Помимо этого, российская сторона помогает в переброске в Казахстан армянских военных из состава миротворцев ОДКБ.

Миротворцы ОДКБ помогают правоохранителям Казахстана поддерживать законность и правопорядок, обеспечивают безопасность объектов жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры, аэропортов.