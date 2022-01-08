Госдеп отверг готовность обсуждать с РФ отвод своих сил из Европы

Госдеп назвал «неточными» сообщения о готовности США обсуждать с Россией возможность отвода своих сил из Восточной Европы. Об этом в субботу, 8 января, сообщает высокопоставленный представитель американского внешнеполитического ведомства.

«Хочу быть предельной ясной: сообщения неточные», — заявил представитель Госдепа на брифинге.

При этом он уточнил, что НАТО в случае эскалации ситуации на границе Украины и России укрепит восточный фланг, поскольку альянс вынужден будет исполнять «священные обязательства» перед союзниками.

В Госдепе подчеркнули, что Вашингтон также не планирует сокращения своих сил в Европе и не обсуждают с РФ численность военных в странах Балтии и Польше.

Ранее в этот день представитель Госдепа сообщила, что Соединенные Штаты считают проблематичными призывы России к выводу американского ядерного оружия из стран НАТО в Европе.

Кроме того, в ведомстве пояснили, что американская военная помощь Украине носит оборонительный характер, однако Соединенные Штаты могут увеличить поставки вооружения в эту страны, если ситуация на границе с Россией осложнится.

Российско-американские переговоры по стратегической стабильности и вопросам безопасности пройдут 10 января. После этого 12 января вопрос европейской безопасности и ситуации на Украине будет обсуждаться на встрече Совета Россия–НАТО и 13 января с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

В последние недели в ряде западных СМИ появились данные о якобы планах вторжения РФ на Украину. Так, 4 декабря американская газета The Washington Post со ссылкой на чиновников в администрации США сообщила, что Россия в начале будущего года якобы намерена осуществить вторжение на Украину, задействовав «до 175 тыс. военных».

Москва неоднократно отвергала подобные данные. Так, 23 декабря во время пресс-конференции президент России Владимир Путин добавил, что из-за подобных заявлений складывается впечатление, что украинская сторона «готовит третью операцию» в Донбассе.