Синоптики рассказали о погоде в Москве 8 января

Облачная погода с прояснения и преимущественно без осадков ожидается в столице в субботу, 8 января. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в Москве составит от –6 до –4 градусов, ночью похолодает до –10. Синоптики предупреждают горожан о гололедице.

Ветер в субботу будет иметь западное и юго-западное направление, скорость 6–11 м/с.

Атмосферное давление составит 751–752 мм ртутного столба.

7 января правительство Москвы предупредило жителей столицы о наступлении морозов в ближайшие дни. При этом на следующей неделе температура воздуха днем опустится до –15 градусов, а ночью — до –20.