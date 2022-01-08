В России не ожидается роста заболеваемости COVID-19 после праздников
После новогодних праздников в России не ожидается роста случаев заболевания коронавирусом. Об этом в субботу, 8 января, сообщает врач-вирусолог Владислав Жемчугов.
«Мороз на улице, люди празднуют, никто не заразится, каникулы в школах, вузах. Многие люди улетели за границу. Я не ожидаю подъема заболеваемости. Сейчас заболевают те, кто не вакцинирован или давно переболел», — уточнил он.
Вирусолог также рассчитывает, что пандемия коронавируса закончится в течение 2022 года.
Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что пандемия закончится, когда удастся привить от коронавируса 70% населения в течение шести месяцев.
В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».
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