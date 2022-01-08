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В Британии заявили о разработке гиперзвукового оружия из-за России

В Британии заявили о разработке гиперзвукового оружия из-за России

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Лондон собирается разрабатывать гиперзвуковые ракеты, потому что у России есть этот вид оружия. Об этом в пятницу, 7 января, сообщил начальник штаба обороны королевства Тони Радакин.

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По его словам, такие планы связаны с растущей военной мощью РФ.

«У нас нет их [гиперзвуковых ракет], мы должны обладать ими», — сказал Радакин в интервью The Times.

Он также отметил, что «глубоко обеспокоен» ситуацией на российско-украинской границе.

Радакин рассказал, что в этой связи правительству Великобритании были представлены возможные варианты «военных действий» на случай гипотетического вторжения России на Украину.

6 января глава МИД Соединенного Королевства Лиз Трасс, выступая в палате общин британского парламента, заявила, что Великобритания и ее союзники подготовят санкции, которые будут введены в отношении российского финансового сектора в случае «вторжения» России на Украину.

В декабре в ряде западных СМИ появились данные о якобы планах вторжения РФ на Украину. Так, американская газета The Washington Post со ссылкой на чиновников в администрации США сообщила, что Россия в начале будущего года якобы намерена осуществить вторжение на Украину, задействовав «до 175 тыс. военных».

Москва неоднократно отвергала подобные данные. Так, 23 декабря во время пресс-конференции президент России Владимир Путин добавил, что из-за подобных заявлений складывается впечатление, что украинская сторона «готовит третью операцию» в Донбассе.

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