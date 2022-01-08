Двое детей и взрослый пострадали при взрыве газа в Дагестане

В частном жилом доме в населенном пункте Имунный (Дагестан) произошел взрыв газовоздушной смеси, в результате пострадали двое детей и один взрослый.

По информации «Известий», взрыв прогремел в помещении котельной.

Пострадавшие были госпитализированы, они находятся в удовлетворительном состоянии.

Обстоятельства происшествия в настоящее время выясняются.

В ночь на 7 января в многоквартирном доме в Пензе произошел взрыв газа, в результате которого погибли два человека.

Губернатор области Олег Мельниченко рассказал, что конструктивных повреждений здания в результате взрыва нет. Администрация города подготовила эвакопункт на базе школы для жителей подъезда, в котором произошел пожар.

30 декабря взрыв газа произошел в многоэтажке в Туапсе. По данным источника «Известий», в результате происшествия пострадал один человек. Мужчину госпитализировали с ожогами в шоковом состоянии. Из дома эвакуировали 24 человека, уточнили в региональном управлении МЧС.