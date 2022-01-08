Греция высказалась за сохранение каналов связи НАТО с РФ

Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас на видеоконференции глав МИД НАТО заявил, что Афины поддерживают переговоры Североатлантического альянса с Россией. Об этом 7 января пишет Афинское Македонское агентство новостей (АМНА).

Отмечается, что Греция приветствовала предстоящий Совет НАТО-Россия.

«В своем выступлении Дендиас подчеркнул, что Греция поддерживает диалог НАТО с Россией в контексте двойного подхода, и в этом контексте Греция приветствует созыв Совета НАТО-Россия на следующей неделе», — отметил собеседник агентства.

Дендиас считает, что реальные результаты от диалога можно ощутить только через некоторое время, добавил он.

Вместе с этим глава МИД Греции отметил, что в диалоге сторон должны быть подчеркнуты принципы альянса, основанные на уважении к международному праву и осуждении любого нарушения территориальной целостности государств.

По данным агентства, глава МИД Греции также отметил, что ОБСЕ могла бы сыграть важную роль в снижении напряженности на российско-украинской границе в вопросе контроле за вооружениями.

Ранее в этот день госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США и их союзники на переговорах по безопасности с РФ продолжат активно добиваться дипломатической разрядки напряженности вокруг Украины. Блинкен отметил, что США дадут решительный ответ на дальнейшую агрессию РФ, но дипломатическое решение всё еще возможно и является предпочтительным.

Также в пятницу британская газета Daily Telegraph, ссылаясь на источники, допустила, что Североатлантический Альянс может согласиться отвести свои войска подальше от границ с Россией.

В последние недели в ряде западных СМИ появились данные о якобы планах вторжения РФ на Украину. Так, 4 декабря американская газета The Washington Post со ссылкой на чиновников в администрации США сообщила, что Россия в начале будущего года якобы намерена осуществить вторжение на Украину, задействовав «до 175 тыс. военных».

Москва неоднократно отвергала подобные данные. Так, 23 декабря во время пресс-конференции президент России Владимир Путин добавил, что из-за подобных заявлений складывается впечатление, что украинская сторона «готовит третью операцию» в Донбассе.

12 января вопрос европейской безопасности и ситуации на Украине будет обсуждаться на встрече Совета Россия–НАТО и 13 января с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).