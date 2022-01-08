В США к пожизненному сроку приговорили троих мужчин за убийство темнокожего

Судья Тимоти Уолмсли приговорил 7 января троих мужчин Уильяма Брайана, Грегори Макмайкла и Трэвиса Макмайкла к пожизненным срокам лишения свободы за убийство афроамериканца Ахмада Арбери. Об этом 7 января сообщает телекомпания CNN.

По данным следствия, в начале 2020 года бывший полицейский Трэвис Майкмайкл выстрелил в 25-летнего Арбери, когда тот бегал трусцой по окрестностям недалеко от Брансуика, штат Джорджия (США). Его отец Грегори наблюдал за стрельбой из кузова пикапа, а их сосед Брайан заснял смерть темнокожего на видео.

По версии следствия, сын и отец Макмайклы, а также их знакомый Брайан погнались за совершавшим пробежку афроамериканцем, подумав, что он украл что-то из их сарая. Однако записи видеонаблюдения, представленные в суде, не подтвердили, что Арбери брал какие-то вещи из постройки, хотя несколько раз оказывался рядом с ней.

Защита обвиняемых настаивала на том, что они пытались осуществить гражданский арест, в том числе с использованием оружия, так как считали, что тот совершает преступление. По заявлениям адвокатов осужденных, Арбери оказал сопротивление, что и привело к стрельбе.

Как отмечает CNN, присяжные признали мужчин виновными по обвинению в убийстве, нападении при отягчающих обстоятельствах, неправомерном лишении свободы и попытке совершения уголовного преступления еще в ноябре прошлого года. В пятницу судья вынес окончательный приговор.

Ранее, 23 декабря, присяжные в США признали виновной в убийстве по неосторожности экс-сотрудницу полиции города Бруклин-Сентер Ким Поттер, выстрелившей в апреле в темнокожего мужчину Данте Райта. Ей грозит наказание в виде 15 лет тюрьмы и штрафа в размере $30 тыс. по первому пункту, а также 10 лет лишения свободы и $20 тыс. штрафа по второму.

Молодой афроамериканец погиб 12 апреля в городе Миннеаполисе при попытке его задержания за нарушение правил дорожного движения. Полицейский Ким Поттер перепутала электрошоковое устройство и огнестрельное оружие. В результате выстрелов мужчина скончался.