Байден выступит с ежегодным обращением к конгрессу США 1 марта
Президент США Джо Байден принял приглашение выступить с ежегодным обращением к конгрессу 1 марта. Об этом в пятницу, 7 января, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
«Президент принял приглашение спикера палаты [представителей Нэнси Пелоси] выступить с обращением «О положении Союза» во вторник, 1 марта 2022 года», — сказала она.
Для Байдена это будет второе выступление перед обеими палатами конгресса.
С первой программной речью Байден выступил 28 апреля прошлого года. Начиная выступление в конгрессе, американский лидер поприветствовал вице-президента Камалу Харрис и спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси и заявил, что впервые за президентом сидят спикер-женщина и вице-президент — тоже женщина.
20 декабря стало известно, что деятельность Джо Байдена на посту президента США не устраивает 55% населения страны, в том числе 44% категорически не одобряют работу американского лидера. Это наивысший негативный рейтинг Байдена с момента вступления в должность.
Судя по данным аналогичного опроса, опубликованного в октябре NBC News, против деятельности Байдена выступали 54% граждан США. На тот момент цифра выросла на шесть пунктов с августа. В частности, семь из 10 участников опроса, почти половина из которых — демократы, считают, что страна движется в неправильном направлении.
При этом довольны работой американского лидера были 42% опрошенных. Этот показатель упал на семь пунктов по сравнению с августом.
Отмечалось, что ниже показатель одобрения деятельности президента Соединенных Штатов был только у предшественника Байдена Дональда Трампа в 2017 году (37%).