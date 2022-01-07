В Москве начался сильный снегопад

Сильный снегопад обрушился на Москву вечером в пятницу, 7 января. Жители столицы публикуют в социальных сетях ролики с осадками и сообщают о плохой видимости на дорогах.

По данным синоптиков, ночью в столице ожидается понижение температуры до –11 градусов, на дорогах образуется гололедица.

Ранее в этот день правительство Москвы предупредило жителей столицы о наступлении морозов в ближайшие дни.

6 января ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что за день снежный покров в столице увеличился почти до 30 см после сильного шестичасового снегопада.