СМИ сообщили о частичной стабилизации ситуации в двух регионах Казахстана

В казахстанском городе Талдыкоргане продолжается антитеррористическая операция, там обстановка постепенно приходит в норму. В Павлодарской области республики власти также контролируют ситуацию, передает 7 января «Sputnik Казахстан».

Как рассказала корреспондент издания со ссылкой на МВД, в Талдыкоргане произошла атака на СИЗО. В его строну какое-то время стреляли, однако нападение удалось отбить.

При этом местные СМИ передают, что ситуация в городе постепенно стабилизируется.

Так, на улицах Талдыкоргана почти нет машин и прохожих, но небольшие скопления людей можно наблюдать в центре города, где открылись маленькие магазины.

Супермаркеты в городе не работают, жителей призвали не выходить из дома на время контртеррористической операции.

При этом ситуация в Павлодарской области Казахстана тоже находится под контролем властей и правоохранительных органов. Об этом сообщил телеканал «Хабар-24» со ссылкой на главу Павлодарской области Абылкаира Скакова.

Сейчас в области все работает в штатном режиме, на улицы патрулируют правоохранительные органы.

«Фактов мародерства для предпринимателей, для населения <...> на территории Павлодарской области не допущено.», — сказал в эфире телеканала Скаков.

Кроме того, по информации «Хабар-24», с 23:00 до 07:00 (с 20:00 до 04:00 мск) въезд в регион будет закрыт.

Ранее в пятницу сообщалось, что, подвергшись панике из-за происходящих в стране беспорядков, жители казахстанского города Павлодар скупили молоко и хлеб.

В этот же день президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением к гражданам страны в связи с беспорядками. Он заявил, что власти Казахстана не намерены вести переговоры с террористами. Он указал, что Казахстану пришлось иметь дело с вооруженными и подготовленными бандитами.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в беспорядки.

Особенно сильно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии. Кроме того, радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города. Преступники разгромили офисы пяти телеканалов, попытались напасть на СИЗО в городе Талдыкорган и совершили попытку проникновения на территорию воинской части в Актюбинской области.

Также стало известно о погибших в ходе протестов в республике силовиках. Их число выросло до 18, двое из них были обезглавлены.

Токаев отмечал, что захватившие правительственные учреждения являются группами террористов. Он добавил, что устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом.

В комендатуре Алма-Аты также заявили, что жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований. Житель Нур-Султана в разговоре с «Известиями» назвал события в Алма-Ате мародерством и бойней, а не мирным протестом.

В администрации президента страны отметили, что среди орудующих в Алма-Ате боевиков были снайперы со специальными винтовками.

5 января президент Казахстана отправил правительство в отставку, возглавил Совет безопасности и на его заседании сообщил, что обратился в ОДКБ за помощью в преодолении террористической угрозы. После этого Никол Пашинян, занимающий должность председателя ОДКБ, сообщил, что организация временно направит в республику коллективные миротворческие силы на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.

Позже в секретариате ОДКБ сообщили, что самолетами военно-транспортной авиации ВКС РФ осуществляется переброска в Казахстан российской части миротворческого контингента. В республику прибыли самолеты Ил-76 и Ан-124 с российскими миротворцами и техникой. Кроме того, в Казахстан прибыли белорусские миротворцы. Также в Казахстан уже доставлены миротворцы из Киргизии. Помимо этого, российская сторона помогает в переброске в Казахстан армянских военных из состава миротворцев ОДКБ.

Миротворцы ОДКБ помогают правоохранителям Казахстана поддерживать законность и правопорядок, обеспечивают безопасность объектов жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры, аэропортов.