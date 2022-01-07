Прямой эфир
Мир
Белый дом подготовил новый пакет военной помощи Украине
Общество
Психиатр прокомментировал опубликованное Бритни Спирс фото в Instagram
Мир
Байден выразил уверенность в улучшении ситуации с COVID-19
Мир
Токаев представит кандидатуру нового премьера Казахстана 11 января
Мир
В казахстанском Павлодаре жители скупили хлеб и молоко на фоне беспорядков
Мир
Канцлер Австрии сдал положительный тест на коронавирус
Мир
Мародеры убили казахского хип-хоп-артиста Сакена Битаева в Алма-Ате
Мир
МВД Казахстана опубликовало имена погибших полицейских
Мир
Лукашенко обсудил с Назарбаевым ситуацию в Казахстане
Мир
США заявили о намерении добиваться разрядки напряженности вокруг Украины
Сюжет:

СМИ сообщили о частичной стабилизации ситуации в двух регионах Казахстана

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В казахстанском городе Талдыкоргане продолжается антитеррористическая операция, там обстановка постепенно приходит в норму. В Павлодарской области республики власти также контролируют ситуацию, передает 7 января «Sputnik Казахстан».

О, мой год: как изменилась наша жизнь в 2021-м
Главные события, о которых говорили в России и в мире - в спецпроекте «Известий»

Как рассказала корреспондент издания со ссылкой на МВД, в Талдыкоргане произошла атака на СИЗО. В его строну какое-то время стреляли, однако нападение удалось отбить.

При этом местные СМИ передают, что ситуация в городе постепенно стабилизируется.

Так, на улицах Талдыкоргана почти нет машин и прохожих, но небольшие скопления людей можно наблюдать в центре города, где открылись маленькие магазины.

Супермаркеты в городе не работают, жителей призвали не выходить из дома на время контртеррористической операции.

При этом ситуация в Павлодарской области Казахстана тоже находится под контролем властей и правоохранительных органов. Об этом сообщил телеканал «Хабар-24» со ссылкой на главу Павлодарской области Абылкаира Скакова.

Сейчас в области все работает в штатном режиме, на улицы патрулируют правоохранительные органы.

«Фактов мародерства для предпринимателей, для населения <...> на территории Павлодарской области не допущено.», — сказал в эфире телеканала Скаков.

Кроме того, по информации «Хабар-24», с 23:00 до 07:00 (с 20:00 до 04:00 мск) въезд в регион будет закрыт.

Ранее в пятницу сообщалось, что, подвергшись панике из-за происходящих в стране беспорядков, жители казахстанского города Павлодар скупили молоко и хлеб.

В этот же день президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением к гражданам страны в связи с беспорядками. Он заявил, что власти Казахстана не намерены вести переговоры с террористами. Он указал, что Казахстану пришлось иметь дело с вооруженными и подготовленными бандитами.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в беспорядки.

Особенно сильно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии. Кроме того, радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города. Преступники разгромили офисы пяти телеканалов, попытались напасть на СИЗО в городе Талдыкорган и совершили попытку проникновения на территорию воинской части в Актюбинской области.

Также стало известно о погибших в ходе протестов в республике силовиках. Их число выросло до 18, двое из них были обезглавлены.

Токаев отмечал, что захватившие правительственные учреждения являются группами террористов. Он добавил, что устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом.

В комендатуре Алма-Аты также заявили, что жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований. Житель Нур-Султана в разговоре с «Известиями» назвал события в Алма-Ате мародерством и бойней, а не мирным протестом.

В администрации президента страны отметили, что среди орудующих в Алма-Ате боевиков были снайперы со специальными винтовками.

5 января президент Казахстана отправил правительство в отставку, возглавил Совет безопасности и на его заседании сообщил, что обратился в ОДКБ за помощью в преодолении террористической угрозы. После этого Никол Пашинян, занимающий должность председателя ОДКБ, сообщил, что организация временно направит в республику коллективные миротворческие силы на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.

Позже в секретариате ОДКБ сообщили, что самолетами военно-транспортной авиации ВКС РФ осуществляется переброска в Казахстан российской части миротворческого контингента. В республику прибыли самолеты Ил-76 и Ан-124 с российскими миротворцами и техникой. Кроме того, в Казахстан прибыли белорусские миротворцы. Также в Казахстан уже доставлены миротворцы из Киргизии. Помимо этого, российская сторона помогает в переброске в Казахстан армянских военных из состава миротворцев ОДКБ.

Миротворцы ОДКБ помогают правоохранителям Казахстана поддерживать законность и правопорядок, обеспечивают безопасность объектов жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры, аэропортов.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021