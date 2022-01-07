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СМИ сообщили о боях между талибами и ополченцами в афганском Панджшере

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В афганской провинции Панджшер начались вооруженные столкновения между бойцами Фронта национального сопротивления (ФНС) и членами движения «Талибан» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность). Об этом в пятницу, 7 января, сообщило агентство Aamaj News.

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Отмечается, что радикалы под командованием Хамида Хорасани напали на ополченцев в районе Унаба.

Подробности не уточняются.

1 ноября бывший заместитель губернатора северной афганской провинции Панджшер Кабир Васик сообщил о подготовке к возобновлению боевых действий между ФНС и талибами.

Он подтвердил, что террористы контролируют правительственные учреждения Панджшера и дороги провинции.

Ранее, 6 сентября, в некоторых городах Афганистана, в том числе в Кабуле, Герате, Газни и Мазари-Шарифе, прошли акции протеста в поддержку ФНС в не подчинившейся талибам северной провинции Панджшер. Как сообщали СМИ, талибы для разгона демонстраций применяли насилие в отношении участников акций, в том числе женщин, а также препятствовали работе корреспондентов.

В тот же день представитель радикального движения Забихулла Муджахид заявил, что Панджшер якобы перешел под контроль боевиков. По его словам, некоторые ополченцы потерпели поражение в боях, а другие бежали из региона.

Днем позже источник, близкий к движению ополченцев, заявил, что большая часть жителей афганской провинции Панджшер покинула свои дома и направилась в горы. Кроме того, он подтвердил сведения о том, что боевикам удалось захватить офис губернатора Панджшера и мавзолей отца лидера исламского сопротивления Ахмада Масуда.

Ситуация в Афганистане обострилась в мае 2021 года после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Талибы начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны.

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