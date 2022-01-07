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Белый дом подготовил новый пакет военной помощи Украине

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Белый дом подготовил новый пакет военной помощи Украине. Об этом в пятницу, 7 января, сообщает NBC News со ссылкой на источники.

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«Администрация [президента США Джо] Байдена также подготовила новый пакет военной помощи США для Украины в дополнение к американской военной помощи, которая уже поступает в Киев», — говорится в сообщении.

По информации источника, Киев надеется, что администрация намерена одобрить дополнительную помощь.

18 декабря министр обороны Украины Алексей Резников заявил о желании страны получать от западных партнеров не только оборонительное, но и наступательное вооружение. Он отметил, что защищаться с его помощью украинские военные будут сами, главное — получить его.

Днем ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что власти Украины оболванивают своих граждан, настраивая их против России. По его словам, власти Украины транслируют враждебность в отношении РФ, в результате чего отношения государств «обрублены на корню».

Тогда же, 17 декабря, МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

Кроме того, замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что втягивание Украины в НАТО и перспектива размещения у границ РФ ударных ракетных комплексов альянса являются неприемлемой угрозой для безопасности.

Российско-американские переговоры по стратегической стабильности и вопросам безопасности пройдут 10 января. После этого 12 января вопрос европейской безопасности и ситуации на Украине будет обсуждаться на встрече Совета Россия–НАТО и 13 января с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

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