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Психиатр прокомментировал опубликованное Бритни Спирс фото в Instagram

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Врач-психиатр Михаил Тетюшкин 7 января оценил поведение американской поп-певицы Бритни Спирс, которая выложила в Instagram обнаженное фото.

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На снимке артистка стоит перед зеркалом в чулках и чокере. Пикантные места девушка прикрыла рукой и эмодзи.

Специалист отметил, что такое поведение выглядит инфантильным. Однако это не говорит о проблемах с ментальным здоровьем.

«…это вряд ли можно оценить, как поступок взрослого, взвешенного, зрелого человека…Наверное, это действительно основание для того, чтобы думать, насколько было правильным решение о прекращении опеки. Но на основании одних фотографий не может быть принято решение о восстановлении дееспособности либо наоборот», — сказал Тетюшкин в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По мнению врача, в современных реалиях публикация голых фото не выглядит вызывающе. Он также уточнил, что Спирс написала под снимком о свободе женской энергии.

«Сейчас произошел некоторый перекос в плане выражения свободы. Люди зачастую пытаются выражать свою свободу таким явно неадекватным поведением», — сказал Тетюшкин.

28 декабря сообщалось, что Спирс планирует в 2022 году вернуться к концертной деятельности и изучает предложения.

В конце ноября Спирс сообщила, что впервые после прекращения 13-летнего опекунства отца над ней приняла участие в съемках нового фильма, картина получила название «Идол». Деталями готовящегося проекта артистка делиться не стала.

Также в ноябре она рассказала о своей жизни после прекращения опекунства над ней. По словам певицы, она теперь радуется мелочам жизни, например, возможности иметь ключи от автомобиля, владеть банковской картой или покупать свечи.

13 ноября суд в американском Лос-Анджелесе официально освободил Бритни Спирс от опекунства ее отца Джейми Спирса. Уточнялось, что контроль за финансами певицы временно передан профессиональному аудитору Джону Забелу, который также сохранит за собой право выполнять планирование наследства и передавать внешние активы в существующий траст Спирс. Состояние исполнительницы оценивается в $60 млн.

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