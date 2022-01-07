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Байден выразил уверенность в улучшении ситуации с COVID-19

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Президент США Джо Байден 7 января заявил, что пандемию коронавируса удастся взять под контроль.

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«У нас получится это контролировать. Новая норма — это не то, что сейчас происходит, будет лучше», — сказал он.

По словам американского лидера, коронавирус «здесь не для того, чтобы остаться», хотя он и будет присутствовать в дальнейшем.

«Не обязательно это означает, что появится новая норма», — сказал Байден.

Политик отметил, что сейчас есть инструменты для преодоления пандемии, которых ранее не было, отмечает «РИА Новости».

3 января президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев выразил мнение, что с 2022 года пандемия коронавируса войдет в режим сезонных эпидемий гриппа. По его словам, в режим восприятия COVID-19 как гриппа можно войти в случае принятия надежных протоколов по применению лекарств.

В этот же день технический директор Управления общественного здравоохранения (SSI) Дании Тира Гроув Краузе высказала мнение, что распространение омикрон-штамма COVID-19 может ускорить завершение пандемии.

19 декабря директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что пандемия коронавируса закончится, когда антитела к коронавирусу будут у 70–75% населения.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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