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В Алма-Ате задержали две группы вооруженных людей

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В Алма-Ате задержали две группы вооруженных людей. Об этом 7 января сообщает местный портал Tengrinews.kz.

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Отмечается, что задержание произошло в пятницу во второй половине дня на пересечении проспекта Аль-Фараби и Малая Желтоксан.

«Полицейские блокировали BMW, на которой передвигались вооруженные люди. В ее салоне находились двое мужчин... При их досмотре обнаружены пистолет и нож. Другая группа была задержана полицейскими в Медеуском районе города. Установлена квартира, где прятались вооруженные люди. В результате спецоперации задержаны пятеро мужчин», — говорится в сообщении.

По данным портала, у пяти вооруженных людей изъяты охотничий карабин «Сайга» с патронами, резиновая и металлическая дубинки, две пятилитровые тары с бензином, золотые изделия.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в беспорядки.

Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии. Кроме того, радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города. Преступники разгромили офисы пяти телеканалов, попытались напасть на СИЗО в городе Талдыкорган и совершили попытку проникновения на территорию воинской части в Актюбинской области.

Также стало известно о погибших в ходе протестов в республике силовиках. Их число выросло до 18, двое из них были обезглавлены.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отмечал, что захватившие правительственные учреждения являются группами террористов. Он добавил, что устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом.

В комендатуре Алма-Аты также заявили, что жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований. Житель Нур-Султана назвал события в Алма-Ате мародерством и бойней, а не мирным протестом.

В администрации президента страны отметили, что среди орудующих в Алма-Ате боевиков были снайперы со специальными винтовками.

5 января президент Казахстана отправил правительство в отставку, возглавил Совет безопасности и на его заседании сообщил, что обратился в ОДКБ за помощью в преодолении террористической угрозы. После этого Никол Пашинян, занимающий должность председателя ОДКБ, сообщил, что организация временно направит в республику коллективные миротворческие силы на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.

Позже в секретариате ОДКБ сообщили, что самолетами военно-транспортной авиации ВКС РФ осуществляется переброска в Казахстан российской части миротворческого контингента. В республику прибыли самолеты Ил-76 и Ан-124 с российскими миротворцами и техникой. Военные приступили к выполнению поставленных задач. Кроме того, в Казахстан прибыли белорусские миротворцы. Также в Казахстан уже доставлены миротворцы из Киргизии. Помимо этого, российская сторона помогает в переброске в Казахстан армянских военных из состава миротворцев ОДКБ.

Российские миротворцы совместно с правоохранительными органами Казахстана 7 января взяли под полный контроль аэропорт Алма-Аты. Отмечалось, что миротворцы ОДКБ помогают правоохранителям Казахстана поддерживать законность и правопорядок. Ранее аэропорт был подвергнут нападению.

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