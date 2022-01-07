Вещание телеканалов «Мир» и «Мир 24» в Алма-Ате восстановили

Вещание телеканалов «Мир» и «Мир 24» в Алма-Ате восстановлено. Об этом в пятницу, 7 января, сообщил в эфире телеканал «Мир 24».

Другой информации не приводится.

Ранее в этот день в здании филиала телерадиокомпании «Мир» в Алма-Ате произошел пожар. За два дня до этого телерадиокомпания «Мир» сообщила, что протестующие разгромили ее офис в Алма-Ате. Отмечалось, что погромщики уничтожили всё спутниковое оборудование, оборудование продакшн-хауса и производства телерадиопрограмм, однако из сотрудников телеканала никто не пострадал, поскольку они были своевременно эвакуированы.

«Мир» — межгосударственная телерадиокомпания, созданная в 1992 году по соглашению глав государств – участников СНГ.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции протеста переросли в беспорядки.

Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии. Кроме того, радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города. Сообщалось о перестрелках между военными и протестующими.

Также стало известно о погибших в ходе протестов в республике силовиках. Позднее сообщалось, что их число выросло до 18, двое из них были обезглавлены.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отмечал, что захватившие правительственные учреждения являются группами террористов. Он добавил, что устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом.

В комендатуре Алма-Аты также заявили, что жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований.

В администрации президента страны отметили, что среди орудующих в Алма-Ате боевиков были снайперы со специальными винтовками.

5 января президент Казахстана отправил правительство в отставку, возглавил Совет безопасности и на его заседании сообщил, что обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) за помощью в преодолении террористической угрозы. После этого премьер-министр Армении Никол Пашинян, занимающий должность председателя ОДКБ, сообщил, что организация временно направит в республику коллективные миротворческие силы на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.

Позже в секретариате ОДКБ сообщили, что самолетами военно-транспортной авиации ВКС России осуществляется переброска в Казахстан российской части миротворческого контингента. Отмечалось, что передовые подразделения из его состава уже приступили к выполнению поставленных задач. Кроме того, в Казахстан уже прибыли белорусские миротворцы.

Также в Казахстан уже доставлены миротворцы из Киргизии. Кроме того, российская сторона помогает в переброске в Казахстан армянских военных из состава миротворцев ОДКБ.